Ricardo Gomyde lança pré-candidatura, pelo PDT, ao governo do Paraná

O ex-deputado federal Ricardo Gomyde foi lançado como pré-candidato do PDT ao governo do Paraná. O anúncio foi feito pelo presidenciável Ciro Gomes na noite de lançamento da candidatura dele ao Palácio do Planalto em Brasília na quarta-feira (20). Gomyde foi deputado federal pelo Paraná (1995-1999), secretário estadual de Esportes do estado e assessor especial do Ministério dos Esportes.



A candidatura do político paranaense servirá também como palanque para Ciro Gomes no Estado. "É uma necessidade, visto que temos um candidato próprio à presidência. A possibilidade do PDT local se coligar com outro partido se chocava com a pretensão do nosso candidato Ciro ir para o segundo turno.



Escolhemos estrategicamente a convenção nacional para fazer esse anúncio", respondeu Gomyde à FOLHA. Até esta semana o diretório do PT no Paraná tentava um acordo com os pedetistas em torno de uma coligação única dos partidos à esquerda no Estado.







Segundo o ex-deputado, o nome da legenda ao Senado será da professora de Direito da UFPR (Universidade Federal do Paraná) e advogada Eneida Desiree Salgado.







Questionado sobre a viabilidade eleitoral do PDT, Gomyde citou que a desistência do PSDB e do ex-prefeito de Guarapuava César Silvestri Filho em concorrer ao governo deixou o cenário mais aberto para um novo nome. "A única novidade é a nossa candidatura. Temos convicção de que à medida que a gente dialoga com a população durante campanha o PDT tem um espaço muito grande para crescer. Temos um projeto Paraná com todos os planos estruturais contidos nele. A campanha ainda não começou e queremos estar no segundo turno." O atual governador Ratinho Junior (PSD) lidera as pesquisas e o ex-governador Roberto Requião (PT) aparece em segundo colocado.



