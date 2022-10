PL conquista maior bancada na Câmara; PT fica em 2º

Ancorado no presidente de extrema direita Jair Bolsonaro, o PL terá a maior bancada na Câmara dos Deputados na próxima legislatura, com pelo menos 99 parlamentares.





Essa será a maior bancada da história do partido, que é comandado por Valdemar Costa Neto, e garantirá uma importante base de apoio em caso de reeleição de Bolsonaro.

O resultado também foi alcançado graças a grandes puxadores de voto, como o minero Nikolas Ferreira, candidato mais votado para deputado em 2022, com quase 1,5 milhão.

Outros destaques são Carla Zambelli (946.244 votos), Eduardo Bolsonaro (741.701) e Ricardo Salles (640.918), em São Paulo, e Eduardo Pazuello (205.324), ministro da Saúde no auge da pandemia de Covid-19 e eleito no Rio de Janeiro.





O PT, partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também conseguiu aumentar sua bancada, de 56 para 76, número que sobe para 80 quando se considera e federação com PV e PC do B.





No entanto, mesmo com o crescimento de outras forças de esquerda, como o Psol, que terá 14 deputados em sua federação com a Rede, a Câmara continuará sendo majoritariamente conservadora e controlada pelo chamado "centrão", grupo de partidos fisiológicos e que negociam apoios a governos em troca de cargos e verbas.