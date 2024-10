PL estará na gestão de Tiago Amaral em Londrina, afirma Filipe Barros

O deputado federal Filipe Barros (PL) ressaltou, em entrevista neste domingo (27), que o PL vai fazer parte da gestão do prefeito eleito Tiago Amaral (PSD). O vice-prefeito eleito, Junior Santos Rosa, foi escolhido pelo Partido Liberal para a composição majoritária, o que foi uma decisão importante para a disputa na zona norte.





O acordo PSD-PL, fruto da aliança do governador Ratinho Junior (PSD) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), garantiu várias prefeituras no Paraná, consolidando a força política das duas legendas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Atendendo à imprensa durante a apuração dos votos, no comitê de Tiago Amaral, Barros lembrou que sua construção com o prefeito eleito começou ainda em 2022.





“A composição do PL com o Tiago, com o PSD em Londrina, não foi uma construção eleitoreira pensando nesta eleição, foi uma construção que se iniciou há dois anos. Então, eu tenho a certeza que nós, da forma como começamos essa construção há dois anos, continuaremos juntos ajudando o Tiago a administrar para a Prefeitura de Londrina”, frisou Barros, que destaca a base governista na Câmara de Londrina, com pelo menos 12 vereadores - 9 oriundos da coligação "A Londrina que queremos" e três do Republicanos, que declararam apoio a Amaral no segundo turno. “Teremos um novo tempo na política da cidade, em que o Executivo conversa com o Legislativo e atende às demandas da população.”





Apesar de garantir a presença do Partido Liberal na Prefeitura, Barros ressalta que ainda não há nomes para indicar para o secretariado, por exemplo. “O que nós temos é a amizade, parceria e a confiança que eu tenho no Tiago”, reforçou.