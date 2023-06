Política antivacina de Bolsonaro foi ‘criminosa’, diz prefeito de Londrina

"Nesse ano, o Brasil tem R$ 10 bilhões para apoiar projetos. Em 2024, a previsão é de R$ 14 bilhões. No ano passado, o até então presidente [Bolsonaro] assinou uma medida provisória que retinha parte dos recursos. Então, conversamos com o atual presidente [Luís Inácio Lula da Silva, PT]. Ele deixou a medida provisória caducar e enviou um projeto de lei ao Congresso para liberar os valores que estavam contingenciados", declarou.

As falas foram proferidas durante a cerimônia de assinatura do contrato de repasse de R$ 5.8 milhões da Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) para o programa LI (Londrina Iluminação), na manhã desta segunda-feira (19).

Médico de formação e ex-atuante no Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Londrina, o prefeito Marcelo Belinati (PP) considerou “criminosa” a atuação antivacina do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), evidenciada principalmente na condução da pandemia de Covid-19, entre os anos de 2020 e 2022.





Em seu discurso, Belinati enfatizou, ainda, a influência do governo anterior quanto às baixas taxas de vacinação. Segundo o prefeito, muitos pais têm deixado de vacinar seus filhos contra a poliomielite no município. "Acabou a ciência [durante o governo de Bolsonaro]. A ciência era, para o governo anterior, uma ‘coisa do capeta’. Foi criminoso o que fizeram com a população", declarou.





As falas do prefeito fazem referência às declarações dadas pelo então presidente Jair Bolsonaro, que se posicionava contra a vacinação em meio à pandemia de Covid-19. Além de declarar que não se vacinaria, o ex-presidente está envolvido em suspeitas de tentativa de superfaturamento para a compra de imunizantes.

