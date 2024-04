Pré-candidata à Prefeitura de Londrina, Maria Tereza pretende buscar avanços na gestão municipal

Nova peça no tabuleiro político de Londrina, a secretária municipal de Educação, Maria Tereza Paschoal de Moraes, pré-candidata apoiada por Marcelo Belinati (PP), acredita ser importante dar continuidade à atual administração municipal.





Em entrevista concedida à FOLHA nesta quarta-feira (3), ela disse que, no grupo da gestão, já se falava em ter um nome “para seguir avançando nas políticas públicas que foram revolucionadas nos últimos oito anos”.

“E na avaliação de todos - e dos colegas que colocaram o nome à disposição -, seria um grande avanço indicar uma mulher para sucessão do prefeito, exatamente nesses 90 anos de Londrina. Não por ser mulher, somente, mas por ser gestora, por ter apresentado resultados para a população”, afirma a secretária.





“É uma honra sem fim receber o convite do Marcelo Belinati, que é o homem, o líder que inspira e transforma todo mundo.”

Para Maria Tereza, a sua pré-candidatura pode levar outras mulheres a entrarem para a política, que avalia ainda ser um lugar “muito masculino”. A mudança desse cenário, reforça, passa por ações concretas.





“Se eu disser para as mulheres: ‘Ah, vocês têm que vir para a política’ e não fizer nada de diferente, eu não vou conseguir engajá-las. Eu espero que elas olhem para mim e se engajem muito. Eu incentivo muito e quero fazer o que for preciso, até mudar horário do evento para que as mulheres participem”, se referindo ao ato da sua filiação ao PP, que ocorreu das 18h30 às 20h, na última terça-feira (2), e contou com grande público feminino.

"ELEITOR QUER RESULTADOS"





Ainda em meio a um Brasil polarizado entre direita e esquerda, Maria Tereza é enfática ao dizer que o eleitor, na verdade, quer ver resultados e não brigas e ataques.





“Tem proposta que é viável? O que vai trazer de concreto para o meu bairro, minha escola, minha rua, meu posto de saúde?”, dizendo que as pessoas ainda estão distantes da política.





