Pré-candidato a Prefeitura de Londrina, Marco Brasil diz que nome do PP será definido em convenção

O deputado federal Marco Brasil (PP), que é pré-candidato à Prefeitura de Londrina, disse em entrevista exclusiva à FOLHA que o Partido Progressistas vai definir seu candidato em uma convenção partidária.





Como a agremiação tem uma comissão provisória na cidade, cujo presidente é o deputado, ele próprio poderia escolher o postulante para disputar o pleito de outubro.



Em meio a esse contexto, Brasil se coloca como pré-candidato e diz que tem apoio do presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, da presidente estadual, deputada Maria Victória, e do secretário da Indústria, Comércio e Serviços do Paraná, Ricardo Barros.





No entanto, o parlamentar garante que esse não é um assunto fechado. “Eu sou da boa conversa, do bom entendimento, não quero glamour para mim, não necessito disso. Quero que as coisas andem", reforçando que "o PP terá candidato, sim”.

A avaliação de Brasil é que o cenário eleitoral de Londrina está bastante aberto, com pré-candidatos fortes, mas ele não nega que o PP “tem um timaço” - citando o prefeito Marcelo Belinati, “que tem todo o poder de indicar uma pessoa e ela ir no mínimo para o segundo turno”, cinco vereadores e outros nomes com força política na cidade.





A partir da convenção, caso seja escolhido, Brasil afirma que estará pronto e que possui proximidade com o governador Ratinho Junior (PSD) e “entrada boa” no governo federal, “independentemente de quem estiver no cargo”.

“Se eu tiver a oportunidade de ser a voz de Londrina na Prefeitura, quero exercer. Estou pronto, tenho entendimento, tenho conhecimento. Se não for o candidato escolhido na convenção, estarei pronto para apoiar [o futuro candidato]. Não tenho dificuldade com ninguém, não desejo mal a ninguém e não quero tomar o espaço de ninguém”, aponta. “Não sou dono da palavra e nem dono do partido."





‘ÁGUAS PASSADAS’





O deputado classificou como “águas passadas” o episódio envolvendo o vereador Matheus Thum, que anunciou a pré-candidatura do presidente da Cohab-LD (Companhia de Habitação de Londrina), Bruno Ubiratan, em dezembro de 2023.





