Pré-candidato à prefeitura de Londrina, Tercílio Turini diz que prefeito deve ser gestor

O deputado estadual Tercílio Turini (MDB), pré-candidato à Prefeitura de Londrina , acredita que o chefe do Executivo precisa ser um gestor. Ele concedeu entrevista à FOLHA e ressaltou que apesar de a cidade ter avançado nos últimos anos, ainda têm muitos “problemas e desafios” a serem enfrentados.







O desejo de concorrer a prefeito não é recente. Turini conta que, quando era vereador - cargo que ocupou por quatro mandatos, de 1993 a 2008 -, chegou a colocar o nome à disposição para a disputa, mas havia outro membro do seu então partido, o PSDB, que concorreu. “O [deputado federal Luiz Carlos] Hauly acabou disputando durante quatro vezes a prefeitura, e a gente sempre ajudou, era o candidato que a gente apoiava”, afirma. Depois, o deputado diz ter focado em seu trabalho na AL (Assembleia Legislativa) do Paraná com pautas como o “combate” ao pedágio, como ele diz, e a duplicação da PR-445.

“Puxamos muitas pautas na Assembleia e achamos por bem, nesses primeiros mandatos, não participar. Mas, agora estamos no quarto mandato, passou a pandemia [da Covid-19] e nós estamos em uma eleição que achamos que é aberta, totalmente aberta”, pontua Turini, que diz que participou “de todas as discussões nos últimos 40 e 50 anos que eram de interesse da cidade e região”.





É nesse cenário que o deputado afirma se sentir em condições e pronto para disputar o cargo. Aos 79 anos, ele garante estar “com muita energia para continuar fazendo o trabalho” e ressalta que o prefeito precisa ser um gestor.

“Tem que formar uma grande equipe, tem que gerenciar sua equipe, tem que ter projetos, porque quem vai estar na creche, na escola, quem vai atender na unidade básica e na UPA são os profissionais”, reforçando a importância de valorizar os servidores públicos. “A gente quer ser um gestor e administrar, formar uma grande equipe para atuar.”





A ida do parlamentar para o MDB foi com o intuito de concorrer em outubro, já que o caminho estava “congestionado” no PSD, sigla do governador Ratinho Junior que acabou escolhendo o também deputado estadual Tiago Amaral como pré-candidato. “Queremos realmente atuar no MDB, fazer o crescimento. O MDB não tinha nenhum deputado estadual ou federal na região, então tem um espaço enorme para a gente trabalhar e, politicamente, fazer o partido crescer na nossa região”, acrescenta.





