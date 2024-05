No Londrina EC, primeira vitória na Série C diminui pressão

Após dias de cobranças da torcida e de preocupação pela falta de resultados, o Londrina começa a semana mais leve. A mudança de clima é graças à primeira vitória na Série C do Brasileiro, que veio no último sábado (11). O LEC fez 2 a 0 em cima do ABC, em Alagoas, numa boa atuação e com direito a golaço contra do adversário em um lance bizarro. “Aliviados, porque saímos da faixa inferior da tabela”, reconheceu o técnico Emerson Ávila, em entrevista à rádio Clube FM 95.7.





Até então acumulando dois empates e uma derrota, o Tubarão flertava com a zona de rebaixamento. Com o triunfo, a situação melhorou e o time agora soma cinco pontos, indo para o meio da tabela. A quarta rodada da competição termina apenas na noite desta segunda-feira (13), com Aparecidense e São Bernardo. “Tudo veio coroar o trabalho da turma, que é incansável. Vale destacar a diretoria, que sempre nos apoiou nos momentos mais difíceis, segurou as pontas para que fizéssemos nosso trabalho”, agradeceu o comandante alviceleste.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Londrina terá a semana cheia de preparação até o próximo duelo. Serão, inclusive, dois confrontos seguidos no estádio do Café para confirmar os novos ares na busca pela próxima fase. No domingo (19), recebe o São Bernardo, às 16h30, e no dia 26 entra em campo contra o Volta Redonda. “O São Bernardo é uma das equipes postulantes ao acesso, na minha opinião”, analisou. “Convoco o torcedor que nos empurre na busca pela vitória”, pediu.





O clube paulista tem dois triunfos e um revés no campeonato. Briga pela parte de cima. Na primeira fase do Paulistão terminou com a quinta melhor campanha, porém, acabou de fora das quartas por conta das regras e divisões dos grupos.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.