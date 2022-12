Prefeitura de Cambé cria mais duas secretarias municipais

Com aprovação da Câmara Municipal, a Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) vai criar mais duas secretarias municipais: a de Segurança Pública e Trânsito e a Secretaria de Fiscalização Urbana.





Conforme a Secretaria Municipal de Comunicação, o prefeito Conrado Scheller (DEM) disse que a mudança não vai trazer mais gastos ao município, já que outras duas pastas foram realocadas: a Secretaria de Cultura foi incorporada pela Educação e a Ouvidoria vai fazer parte da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito.



Publicidade

Publicidade





"Nós temos uma cidade com quase 110 mil habitantes que não tem uma organização do trânsito. O nosso objetivo é melhorar a mobilidade urbana e para isso precisamos ter uma estrutura adequada para estudar as vias e o trânsito da cidade", afirmou.





Scheller também ressaltou que o atual concurso público prevê a contratação de novos agentes de trânsito, que vão ampliar o serviço ofertado pela pasta.

Publicidade





"Em relação à segurança pública, é um dever de todo mundo. Vamos avaliar os níveis de violência, quais regiões estão carentes de policiamento e agir em cima disso", disse.





A criação das Secretarias de Segurança Pública e Trânsito e Fiscalização Urbana foi aprovada em votação na Câmara dos Vereadores no último dia 19 e sancionada no dia seguinte.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.