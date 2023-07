Presidente do Ippul promete "trabalho a todo vapor" no Plano Diretor de Londrina

Ainda vivendo um período de luto por conta da morte de seu presidente Tadeu Felismino na última quinta-feira (13), o Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina) terá pela frente um segundo semestre “bastante intenso”. A projeção é de Gilmar Domingues Pereira, que agora responde de forma interina pelo comando do órgão da prefeitura.





"Estaremos a todo vapor trabalhando nessas leis. É um momento bastante relevante para Londrina. Essa revisão tem esse fundamento básico de fazer essas correções, porque Londrina precisa crescer”, comentou o até então diretor de Trânsito e Sistema Viário do instituto sobre o envio dos textos complementares do Plano Diretor para serem debatidos e votados pelos vereadores.

Servidor de carreira do município, Pereira já foi escalado por todos os prefeitos dos últimos anos para assumir funções de primeiro escalão. Durante a administração de Marcelo Belinati (PP), ele chefiou a Secretaria do Ambiente entre maio de 2018 e janeiro de 2019. Também comandou a Sema ao longo de 2012, quando Londrina teve três mandatários na prefeitura (Barbosa Neto, Joaquim Ribeiro e Gerson Araújo). E foi diretor de Operações da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) no mandato de Alexandre Kireeff.





“Em respeito à memória do Tadeu, que a gente comece a buscar a normalidade das coisas e o prefeito possa ter a tranquilidade para tomar a decisão [de escolher o novo presidente]. Compete a mim essa missão de trazer uma serenidade para o instituto num momento tão importante quanto esse”, declarou Pereira, que é formado em Arquitetura e Urbanismo e Engenharia Civil.





