Londrina tem 27 unidades escolares municipais em obras

Vinte e sete unidades escolares de Londrina – entre escolas e CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil) – estão recebendo serviços de grande manutenção durante o atual período de férias. Entre as melhorias estão trocas de piso, pintura e outros reparos. “Quando estamos com aula, por exemplo, trocamos o piso de uma sala por vez, o mesmo acontece com pintura. Agora estamos conseguindo otimizar, com o serviço rendendo mais”, explicou Maria Tereza Paschoal de Moraes, secretária municipal de Educação.





As intervenções também visam seguir as normas do Corpo de Bombeiros e promover acessibilidade. A maior parte do trabalho é feita por cinco empresas que mantém vínculo contratual com o município. “Por mês são cerca de R$ 1,5 milhão com manutenção em quase 130 prédios de Educação. Quando estamos em período de férias este valor praticamente dobra, pois, adiantamos muitos serviços”, ressaltou. Duas escolas - Moacir Teixeira e João XXIII – têm recebido gradis no entorno. “É um material mais resistente e alto”, citou.

Segundo a secretária, o foco neste segundo semestre será nas intervenções de segurança dos prédios ligados à secretaria, como a colocação de concertina. “Desde 2019 a GM (Guarda Municipal) tem feito um trabalho de indicar pontos de vulnerabilidade, que é o Plano de Segurança de Instalação. Criamos na escola um comitê de segurança, assim como existe a brigada de incêndio, com equipe gestora e pais, para que vejam dentro deste plano o que pode ser feito rapidamente e passarão para a secretaria”, detalhou.





