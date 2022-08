Primeiro debate de candidatos ao governo do Paraná é marcado por bate-boca e acusações

O primeiro debate de candidatos ao governo do Paraná na televisão foi marcado por troca de farpas e acusações. O encontro aconteceu na TV Bandeirantes, na noite deste domingo (7). Entre os candidatos, o ex-governador Roberto Requião e o atual, Ratinho Junior - que não estava presente - foram os alvos das maiores críticas.



Já na apresentação inicial, Joni Correa (DC) criticou o discurso de Viviane Motta (PCB), que havia desejado uma "boa noite a todos, todas e todes". Afirmando defender a família, o candidato disse que "os pais não querem que seus filhos vão para escola e que um professor fale 'todes' e 'amigues'".







Após as apresentações iniciais, Correa foi o sorteado para fazer a primeira pergunta e escolheu Requião: "Quando o assunto é pedágio, quem mais enganou o povo paranaense, foi o atual governador, ou o senhor?". O ex-governador do estado não gostou da pergunta e respondeu: "Pergunta malandra e mal-intencionada. Eu recusei o aumento do pedágio por 42 vezes. O pedágio é o maior roubo da história do país, e eu assumo com vocês um compromisso: se eu vier a ser o governador do estado, eu acabo com isso. Mas, como existem rodovias federais, eu preciso do apoio do presidente da República para isso", encerrou.







A violência às mulheres também foi assunto. Adriano Teixeira (PCO) perguntou à professora Angela Machado (PSOL) quais seriam as ações do seu eventual governo para enfrentar o feminicídio no estado. A candidata afirmou que "o combate ao feminicídio tem a ver com o combate ao Bolsonaro, que já demonstrou não gostar de mulheres". Além disso, Machado defendeu o aumento do número de delegacias da mulher no estado.





Entre outros assuntos abordados, estiveram o programa social Bolsa Família, a segurança pública, o armamento da população, a saúde e o agronegócio. Além dos já citados, estiveram presentes também os candidatos Ricardo Gomyde (PDT), Ivan Bernardo (PSTU) e Solange Bueno (PMN). O debate teve três blocos e foi apresentado pela jornalista Alessandra Consoli. Confira abaixo na íntegra.

