Procuradoria jurídica da Câmara de Londrina dá parecer contrário a aumento para guardas municipais

Os pareceres jurídicos da Procuradoria da CML (Câmara Municipal de Londrina), publicados na tarde desta terça-feira (11), foram contrários aos dois projetos de lei que tratam da função da GM (Guarda Municipal). Os PLs 111 e 112/2024 tiveram a admissibilidade e a urgência aprovadas nesta terça e entrarão na pauta da sessão de quinta-feira (13). O intuito é aprovar as matérias ainda em junho.





Na análise do PL 111/2024, que concede reajuste salarial de 25% para os guardas municipais - percentual dividido em parcelas em julho, setembro e novembro deste ano -, a Procuradoria aponta que o texto carece dos estudos e declarações exigidas pela LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal), como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a declaração de que o aumento da despesa tem adequação e compatibilidade com as peças orçamentárias do município. E ainda pontua que o projeto infringe a LRF ao criar despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao fim do mandato do prefeito Marcelo Belinati (PP), uma vez que os aumentos serão a partir de julho.

A legislação eleitoral também é citada no parecer. O artigo 73 da Lei das Eleições (9.504/1997), regulamentado pela Resolução 23.735/2024 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), proíbe a revisão geral da remuneração do funcionalismo público nos 180 dias que antecederem as eleições, se ultrapassar a mera recomposição inflacionária anual.





“No caso, projeto concede 25% de aumento a partir de julho de 2024, ultrapassando o reajuste anual dado as todas as carreiras municipais em fevereiro deste ano. Por isso, se aprovado, poderá ser causa de impugnação de candidatura de eventuais vereadores que busquem a reeleição”, diz o parecer.

Na análise do PL 112/2024, que garante avanço de 34 níveis na tabela de vencimentos dos guardas municipais, a Procuradoria também cita a ausência da estimativa do impacto financeiro e o prazo de 180 dias que antecedem o pleito como infrações.





“No caso, poder-se-ia argumentar que o projeto está apenas reestruturando a carreira da guarda municipal, e não revisando sua remuneração. Mas não é preciso muito para se supor que o avanço nos níveis trará um aumento acima da inflação aos servidores e, portanto, também implicará reajuste em seus vencimentos. Ademais, o projeto somente tem esse fim, remuneratório, não alterando outras regras da carreira, como direitos e deveres ou gratificações”, aponta o parecer.

Com os pareceres da Procuradoria em mãos, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação se reúne às 11h desta quarta-feira (12) para analisar os projetos. Mesmo se a comissão acatar a recomendação da Procuradoria e votar contra, o plenário vai discutir os PLs na quinta-feira, pois os textos tramitam em regime de urgência. Essa determinação consta no Regimento Interno da Câmara.