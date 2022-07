Projeto que flexibiliza lei Cidade Limpa é aprovado pela Câmara de Londrina

Após idas e vindas, a Câmara Municipal de Londrina aprovou em primeiro turno nesta quinta-feira (14) o projeto de lei que mexe na Cidade Limpa, legislação que faz a ordenação dos anúncios publicitários no município. A proposta, enviada pela atual gestão Marcelo Belinati (PP), faz a primeira grande mudança na lei criada em 2010 na administração do então prefeito Barbosa Neto (PDT) que, à época, foi considerado um marco no ordenamento urbano após reduzir drasticamente a poluição visual na cidade.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





A matéria aprovada em primeiro turno volta a ser discutida em segundo turno até 15 de agosto, após o recesso parlamentar que será de duas semanas a partir desta quinta.

Continua depois da publicidade





Esse projeto que altera a Cidade Limpa já havia sido aprovado em 5 de abril deste ano em primeiro turno, mas por conta de problemas de tramitação nas comissões, a decisão foi anulada e o tema passou por um debate em audiência pública em junho.





Entretanto, os vereadores mantiveram consenso sobre o mérito, acatando apelo da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). A matéria foi aprovada na sessão desta quinta por ampla maioria, com 18 votos favoráveis e apenas uma abstenção, da vereadora Lenir de Assis (PT).