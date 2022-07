Prefeitura de Londrina abre cadastro para vacinação de crianças acima de três anos contra a Covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina abriu nesta quinta-feira (14) o cadastramento para vacinação de crianças de 3 a 5 anos de idade contra o coronavírus. A nova etapa começa um dia após a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) liberar a inoculação de crianças desta faixa etária com a CoronaVac. O cadastro pode ser feito neste link, no site da Prefeitura de Londrina.

O anúncio foi feito pela manhã pelo secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, que também pediu aos pais e responsáveis que façam o cadastro das crianças o mais breve possível. Ele informou, ainda, que a pasta aguarda uma nota técnica do Ministério da Saúde sobre as diretrizes da nova etapa do Plano Nacional de Imunização.

“Tão logo isso aconteça, estaremos aptos a liberar o agendamento das nossas crianças maiores de três anos. A expectativa é que a gente consiga efetivamente começar a vacinação das nossas crianças ainda esta semana”, disse Machado.