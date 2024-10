Propaganda eleitoral para o segundo turno começa nesta sexta

Recomeça nesta sexta-feira (11) o horário eleitoral gratuito nas emissoras de rádio e televisão de Londrina. O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) e a ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), disputam o segundo turno pela Prefeitura e terão cinco minutos cada nos blocos de dez minutos.





Assim como ocorreu no primeiro turno, as veiculações em rede ocorrem de segunda-feira a sábado, das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, nas rádios, e das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, na TV aberta. A propaganda eleitoral segue até o dia 25 de outubro, antevéspera do pleito.

O critério de igualdade entre os prefeituráveis também é observado na distribuição das inserções ao longo da programação das emissoras. São reservados 25 minutos (12 minutos e 30 segundos para cada candidato), de segunda a domingo, para serem usados em inserções de 30 e 60 segundos.





Com a coligação "A Londrina que queremos", Tiago Amaral liderou o tempo de rádio e TV no primeiro turno, com quase quatro minutos na veiculação em rede - somando o tempo de PSD, PL, PRD, União Brasil e Avante, que têm representantes no Congresso e ultrapassaram a cláusula de barreira; Maria Tereza teve 1 minuto e 18 segundos, resultado da coligação "Pra Londrina seguir crescendo", que tem PP e Podemos.





