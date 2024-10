PSDB de Londrina afirma que não vai Maria Tereza no segundo turno

O presidente municipal do PSDB, Gustavo Richa, publicou um vídeo nesta quinta-feira (10) negando que a legenda vá embarcar na campanha da ex-secretária Maria Tereza Paschoal de Moraes, a Professora Maria Tereza (PP), no segundo turno da corrida pela Prefeitura de Londrina.





A manifestação do presidente da sigla ocorre um dia após o ex-candidato Coronel Villa, que concorreu pelo PSDB, anunciar apoio à progressista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No vídeo, Richa afirma que filiados do PSDB questionaram se o partido seguiria o mesmo caminho de Villa - o que foi negado por ele.





"Quando eu assumi o partido há mais ou menos um ano, nosso objetivo era montar um grupo de direita, porque esse é meu posicionamento na minha vida participar e é esse posicionamento que eu quero levar para toda a cidade", afirma o presidente.

Publicidade





Richa ainda acrescenta que não pode deixar que "brigas particulares" interfiram no posicionamento da legenda. O deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que disputa o segundo turno contra Maria Tereza, é desafeto de Villa.





"Então, para deixar bem claro: onde tiver o apoio do PT, nós estaremos do outro lado", diz o presidente, se referindo à decisão da educadora Isabel Diniz (PT) de apoiar a candidata do PP - apoio que foi estrategicamente rejeitado por Maria Tereza, segundo analistas políticos ouvidos pela FOLHA. O PT decidirá coletivamente sua posição no segundo turno, com possibilidade de permanecer neutro.





"Essa decisão foi tomada em conjunto, com diálogo, com apoio dos diretórios municipal e estadual, e toda a nossa chapa de vereadores", reforça Richa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: