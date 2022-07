PSDB volta atrás e desiste de concorrer ao governo do Paraná

O ex-prefeito de Guarapuava César Silvestri Filho (PSDB) desistiu de concorrer ao cargo de governador do Paraná por pressão da cúpula do partido e de aliados do governador Ratinho Junior (PSD). Durante a convenção partidária com membros da executiva, nesta quarta (20), o "neo" tucano anunciou que será candidato ao Senado pelo Paraná.

A decisão ocorreu após a convenção da federação, formada por PSDB e Cidadania, na sede do partido, no bairro Ahú, em Curitiba. Entre as lideranças, estavam presentes o ex-governador Beto Richa e os deputados estaduais tucanos Cristina Silvestri (mãe de César), Mabel Canto e Michele Caputo Neto, além do ex-deputado federal Valdir Rossoni (PSDB).

Com a desistência de Silvestri, o atual governador e o ex-governador Roberto Requião (PT) devem polarizar os votos. Além disso, o recuo do político - que se classificava como "terceira via" - abre ainda mais chance para uma possível definição do pleito no primeiro turno no Estado. Silvestri disse que a federação optou por neutralidade e não deverá apoiar candidatos ao governo, incluindo Ratinho Junior. "Decidimos nos juntar numa candidatura ao Senado que une os dois partidos (PSDB e Cidadania). Em relação ao apoio ao governo do Estado, foi decidido de forma unânime de posicionamento por neutralidade e fizemos aprovação da chapa de candidatos e candidatas a deputados."





Questionado se a falta de musculatura do grupo para concorrer ao governo do Estado motivou sua desistência, Silvestri Filho citou que os partidos viram mais viabilidade numa disputa ao Senado. "Acreditamos numa candidatura mais competitiva e saímos daqui absolutamente comprometidos com ela."





