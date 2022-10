Ratinho Junior é reeleito governador do Paraná no primeiro turno

Com 82% das urnas apuradas, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD) é reeleito em primeiro turno neste domingo (2). Ele conquistou a vitória por volta das 19h30 quando atingiu 69,83% com mais de 3,5 milhões de votos.





Com a votação expressiva, o Paraná mantém a tradição de reeleger seu governante. Além de Ratinho Jr, Beto Richa (PSDB) em 2006 e Jaime Lerner em 1998 já tinham conquistado o mesmo feito de liquidar a reeleição no primeiro turno.

Publicidade





O resultado da votação neste ano foi ainda maior que em 2018 quando obteve 3,2 milhões de votos, o equivaleu a 60% dos votos válidos.





Mais informações em instantes.