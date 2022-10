Ratinho Jr. destaca 'contato com população' e afirma que confia na reeleição

Líder nas pesquisas, que apontam possibilidade de sua reeleição em primeiro turno, o governador Ratinho Jr. (PSD) disse que se confirmada sua vitória neste domingo (2) pretende dar continuidade à “modernização do Estado”. O candidato à reeleição votou às 9 horas na Escola Municipal dos Vinhedos, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba, junto da esposa, Luciana Saito Massa, e dos três filhos.





“Agora é esperar pra ver o que vai acontecer nas urnas, estamos animados com a possibilidade de reeleição e acredito que é manter esse trabalho que estamos fazendo de construir um Paraná moderno, inovador, cuidando das pessoas. Mas temos que esperar o resultado pra ver se se confirma nas urnas pra podermos passar o que pensamos do futuro", disse.

Ratinho Jr., que não compareceu a nenhum debate com seus adversários durante a campanha – e foi criticado por eles por isso -, agradeceu pela oportunidade “de conversar com a população, viajando o Estado, e do contato com prefeitas e prefeitos "que entraram nesse nosso projeto de união.”





“O Estado vem vivendo bom momento na economia, na política. Onde fomos fazer campanha sempre fomos recebidos de braços abertos, de uma maneira muito respeitosa, então pra nós é motivo de muita alegria”, afirmou o governador, acrescentando que as eleições são “uma festa da democracia e o Paraná sempre faz isso de forma muito respeitosa”.





Pesquisa Ipec divulgada no sábado (1) a pedido da RPC mostrou Ratinho Jr. com 62% das intenções de votos válidos, com o ex-governador Roberto Requião (PT), segundo colocado, registrando 29%.