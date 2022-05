Republicanos monta chapa de deputados para disputa eleitoral

O partido Republicanos promoveu no último final de semana encontro regional em Londrina para apresentação dos pré-candidatos a deputados federal e estadual com base na cidade e região. O evento no Aurora Shopping contou com a presença de 700 participantes de Londrina e 22 municípios da região e autoridades locais como o prefeito Marcelo Belinati (PP) e a secretária do Planejamento do Governo do Paraná, Louise Garnica.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





O presidente do diretório em Londrina, o empresário Nelson Tsukahara, definiu como metas e objetivos do Republicanos na cidade e região o crescimento econômico, o incentivo a empresas e indústrias, a captação de empresas de fora, além da criação de renda e empregos. "O Republicanos busca protagonismo na política local e representatividade nos governos estaduais e federal para trazer recursos e benefícios. Outro objetivo é defender os valores conservadores como a vida, a família, as mulheres e jovens e principalmente os valores cristãos."



Continua depois da publicidade





Leia mais na Folha de Londrina.