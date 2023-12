Reunião em janeiro do próximo ano pode definir articulação pelo Contorno Leste

Os próximos passos da articulação pelo Contorno Leste de Londrina - demanda antiga que vem mobilizando lideranças da região e foi um dos tópicos debatidos no Encontros FOLHA realizado em novembro - podem ser definidos em janeiro em uma reunião entre prefeitos, o secretário de Infraestrutura, Sandro Alex (PSD), e o diretor-geral do DER (Departamento de Estradas de Rodagem), Fernando Furiatti.





É o que afirma o presidente da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), Sergio Onofre (PSC), que também é prefeito de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina).



Publicidade

Publicidade





A associação realizou uma reunião com prefeitos nesta sexta-feira (1°) para discutir a situação. Em outubro, Sandro Alex entregou um documento assinado pelo governador Ratinho Junior (PSD) confirmando o interesse do governo em incluir a obra no Lote 4, mas condicionou ao apoio de deputados e prefeitos da região.





“O governador já assinou. Se a região acha importante e todos os representantes assinarem, o governo do Estado vai encaminhar ao ministro [dos Transportes, Renan Filho] e vamos ter uma variação no preço. A palavra final é da região”, disse Alex em outubro.



Publicidade





“A nossa indagação é só uma: por que o contorno de Ponta Grossa está no pedágio, por que outros contornos estão e o de Londrina os prefeitos têm que assinar para acontecer?”, questiona. “O documento que veio para nós é para aumentar a taxa de pedágio. É uma loucura. Eu sou contra aumentar a taxa de pedágio. Eu quero que tenha pedágio barato e saia a construção [do contorno].”





A leitura do presidente da Amepar é que a obra precisa existir “de uma maneira ou de outra” e que, como há benefício para toda a região, a associação propôs a reunião com o governo - já que, até o momento, o documento entregue por Sandro Alex não foi assinado. A reunião em janeiro ajudará a “tomar uma decisão do que vai ter que fazer”.





“Nenhum prefeito é contra a obra, porque tem um deputado falando que somos contra a obra. Ninguém é contra obra nenhuma. Pelo contrário, todas as obras que venham para beneficiar a região, todos os prefeitos da região são favoráveis”, completou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: