Saiba quem são os candidatos a prefeito e a vereador em Ibiporã

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Em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), as nove cadeiras da Câmara de Vereadores serão disputadas por 183 candidatos. Conforme matéria publicada no domingo (28) pelo repórter Guilherme Marconi, o número de candidatos cresceu 150% em comparação à última eleição municipal em 2016. (Confira lista abaixo)
Para o cargo de prefeito, são três concorrentes: Luiz Henrique de Lima Gregui (PSDB), João Toledo Coloniezi (MDB), que tenta a reeleição, e José Maria (55), ex-prefeito do município. Os vices são, respectivamente: a professora Thais Fernanda Silva (DEM); o ex-vereador Toninho Cabeção (SDD) e a vereadora Mari de Sá (PP).
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Lembrando que o primeiro turno das eleições será no dia 15 de novembro e o segundo turno será realizado em 29 de novembro.
Confira a lista em ordem alfabética como os nomes disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Nome Completo Número Partido
ADONIAS DE SOUZA 17456 PSL
ADRIANA VASCONCELOS 25888 DEM
IVANILDO HOLANDA PADILHA 13133 PT
ALEXSANDRO VITAL DOS SANTOS 11131 PP
ANDRE RODRIGUES DE LIMA 55123 PSD
ARI FRANCISCO DA SILVA 45123 PSDB
ANTÔNIO PINHEIRO 25610 DEM
ARMANDO FERNANDES DO CARMO 43613 PV
AUGUSTO SEMPREBOM 11011 PP
BARBARA ELIZABETH PONCE PEREIRA 77789 SOLIDARIEDADE
ISMAEL PEREIRA NEVES 22333 PL
RUBERLEI EGYDIO MARIA 90222 PROS
BIANCA SOARES DE FARIAS 22020 PL
BRUNA MARIA DINIZ GIROLDO 11123 PP
BRUNO ZANONI CEMBRANELI 55678 PSD
CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA 15000 MDB
JOSÉ CARLOS ROQUE DE FREITAS 90114 PROS
GELSON JOSE CASAGRANDE 23456 CIDADANIA
CELSO IVANCHECZEN 15788 MDB
CELSO APARECIDO GALDINO 11000 PP
JÚLIO CESAR FOLEGO 14444 PTB
PEDRO LUIZ CHIMENTÃO 19369 PODE
ALESSANDRO CEZARIO 17000 PSL
APARECIDA GOMES FERREIRA 51123 PATRIOTA
APARECIDO RAIMUNDO DE SOUZA 10555 REPUBLICANOS
APARECIDO ALMEIDA DOS SANTOS 23515 CIDADANIA
CINTIA WASSAE IISUKA FUKUMOTO 55125 PSD
CILSO EVARISTO FORTUNATO 14123 PTB
CLAUDETE ABEL 11234 PP
CLAUDIA CAMILA APARECIDA DE SOUZA 25258 DEM
CLAUDIO MARCOS GOZZO 11111 PP
CLÓVIS DANIELTON BORDINOSKI 11511 PP
DANIEL CAZUMBA LYRA 13452 PT
DANIEL SARABIA 14125 PTB
DAVID DE SOUZA NEGRÃO 11567 PP
SONIA DAYSE FANTIM 55000 PSD
JOSE ANTONIO DA SILVA 17111 PSL
DEMERVAL ANDERSON DO CARMO 90321 PROS
DENILSON GOMES 77707 SOLIDARIEDADE
DIANDRA DA SILVA GOMES 90789 PROS
DIEGO BARBOSA DA FONSECA 55700 PSD
ADILSON MARCOS DE MORAIS 22122 PL
BENEDITA MARIA CEZARIO 17127 PSL
EDIVALDO RODRIGUES DA SILVA 17999 PSL
WAGNER ALEXANDRE ROSSATO 15789 MDB
ALINCSON JOÃO MORAIS 14000 PTB
VALDENIR SANDRO PIEDADE 19222 PODE
DORLI LEMES GRILO 19292 PODE
DORVANILO GONÇALVES DA SILVA 15007 MDB
DOUGLAS RICARDO DE CAMPOS 90123 PROS
KELLY REGINA DA SILVA 22000 PL
MARTA MATVEICHUK DA SILVA 19258 PODE
EDNO MARQUEZETTI 45100 PSDB
ELTON RODRIGO CANDIDO BRAGA 77123 SOLIDARIEDADE
SEBASTIANA CAETANO RIECHEL 15369 MDB
AMANDA ANDRIOTTI GUARDA 43456 PV
EULÁLIA REGINA FERRAZ DE LIMA 13013 PT
FABIANE APARECIDA ALVES 11126 PP
FABIANO FELICIANO DE OLIVEIRA 51051 PATRIOTA
FERNANDO APARECIDO ANDRADE DOS SANTOS 43100 PV
FRANCIRLEY SANTOS DE SOUZA 25124 DEM
JOSE PEDRO GARBOZA 90100 PROS
GERVASIO FRANSICO DE SOUZA 90915 PROS
JOUBERT ROQUE DOS SANTOS 13001 PT
GILSON MENSATO 22777 PL
GLEICIELE NOEMI MINELLA 90150 PROS
ALTEMAR DA SILVA SANTOS 51456 PATRIOTA
GRACIELLE PEREIRA 77001 SOLIDARIEDADE
HAROLDO BARBOSA CAVALCANTE 10010 REPUBLICANOS
DEVANIL LARA DOS SANTOS 11222 PP
IEDA DAVID BACCARIN 23333 CIDADANIA
ILSEU ZAPELINI 55777 PSD
IRANI SPINDOLA GIANJACOMO 15190 MDB
IRIALDE ROCCO 51789 PATRIOTA
IRWIM PEREIRA DE LIMA 77000 SOLIDARIEDADE
ISMAEL MANOEL DE MELO 13456 PT
IVETE BATISTA ROSA 23789 CIDADANIA
CLAUDENICIO DE SOUZA 43777 PV
JAMIL SACCA COLOGNESI 15015 MDB
JANETE APARECIDA NUNES ZEFERINO 11777 PP
JEAN PAULO IVANCHECHEN 14007 PTB
ARLETE JENIFFER CAVALCANTE 90000 PROS
JOAO CORREA DOS SANTOS 17333 PSL
ADEMILSON FELIX DE OLIVEIRA 11116 PP
JOAQUIM GONÇALVES PIGARRO 14141 PTB
JORDÃO FERNANDES 55888 PSD
JORGE FLAVIANO LAGE RIBEIRO MOURA FILHO 25111 DEM
JOSE LUIZ NUNES 13113 PT
JOSE MARIO CHIARI 15123 MDB
JULIANA AVELAR RIBEIRO 23222 CIDADANIA
JULIO HENRIQUE DA CONCEIÇÃO 45450 PSDB
JUNIOR BARIVIERA 90130 PROS
CARLOS EDIS DA SILVA 14610 PTB
KEILA DE LIMA PRADO 10464 REPUBLICANOS
KEMIL EL KADRI 55100 PSD
ERIK WESLEY DE ARAUJO FUKUDA 45000 PSDB
KLEBER DE MORAES MACHADO 22222 PL
LAFAYETTE FORIN 55400 PSD
ELIZABETH ELIANE PONCE 77477 SOLIDARIEDADE
AILTON APARECIDO MANOEL 17007 PSL
LUCIANA ROQUE MARQUES 13555 PT
LUCAS KELLER BOTTI 15145 MDB
MARIA DE LOURDES RODRIGUES 17567 PSL
MAGDA ALVES DE ATAIDES 23777 CIDADANIA
MARCELO CORSINO FELIX 19789 PODE
MARCIO ADRIANO PORFIRIO DA SILVA 15258 MDB
MARIA DE LOURDES CORSINI GUERRA 45150 PSDB
MARIA APARECIDA GALERA 14888 PTB
MICHAEL ALEXANDRE DA SILVA 22022 PL
ANGELICA MICHELE DE LUCA FARIAS 15456 MDB
DIVANILDO FLORIANO DA SILVA 19712 PODE
ISMAEL DOS SANTOS GOMES 14250 PTB
CLAUDEMIRO DE GOES MACIEL 17017 PSL
APARECIDO NARCISO 90111 PROS
RENATO ASSOLARI 51000 PATRIOTA
CLAUDINEIA DE SOUZA THEODORO 22123 PL
LUCINÉIA HONORATO 90124 PROS
ROSINEIA MAIA LEITE 10125 REPUBLICANOS
NEWTON MEIRELES 10013 REPUBLICANOS
NEYMAR CARVALHO SILVA 17177 PSL
NILZA DE SOUZA CANDIDO 17888 PSL
NILTON FERREIRA DOS ANJOS 43000 PV
NILSON CERQUEIRA 25600 DEM
OLINDA HONORIO DE GODOY 45456 PSDB
ORLANDO FERREIRA 19123 PODE
OSVALDO DOS SANTOS FERREIRA 10111 REPUBLICANOS
OSWALDO ISAMU KONDO 19456 PODE
OTONIEL ANTÔNIO DA SILVA 25025 DEM
BENEDITO PARREIRA 43222 PV
CRISTIANE DONANSAN SIQUEIRA 22369 PL
PAULO CESAR MIGUEL 43169 PV
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA 43123 PV
JOSE APARECIDO DE ABREU 19519 PODE
FRANCISCA BENEDITA MARIANETTE 22555 PL
ANGELA GARCIA 19019 PODE
MARIA APARECIDA DOS SANTOS SILVA 19869 PODE
DIRCE LUIZA FERRAZ DE LIMA 13333 PT
EVELYNE BUSIGNANI MORAIS 55555 PSD
MARIA MARLENE DE ALMEIDA 10123 REPUBLICANOS
SANDRA REJANE PELISSON MACIEL PONCIANO 55455 PSD
VÉRA LUCIA DE MÉLLO 45200 PSDB
LEONIR APARECIDA PEDRO 19000 PODE
RAFAEL DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA 15660 MDB
RAFAEL EIK BORGES FERREIRA 55255 PSD
ISMAEL ALVES FERREIRA 55220 PSD
RAQUEL TEIXEIRA DE SOUZA SANTOS 43105 PV
RODRIGO JUNIOR MONTINI 22580 PL
ROGERIO DE SOUZA GERMANI 22500 PL
ROSANA MARCIA DE LIMA 25100 DEM
MARIA ROSANGELA PACHECO 10000 REPUBLICANOS
ROSILENE RIBEIRO 43111 PV
MARIA ROZANIRA DE OLIVEIRA CHAVES 14010 PTB
SANDRA REGINA CAMARGO DA COSTA 10510 REPUBLICANOS
SANDRA MARA MAIA GONÇALVES 14256 PTB
SANSÃO PEREIRA DA SILVA 51321 PATRIOTA
DELVINO BERNARDINO 23555 CIDADANIA
SERGIO DA SILVA CAUS 13123 PT
SIDNEI OTUNES 45145 PSDB
SIDNÉIA CATARINO DE ANDRADE 15555 MDB
SIDNEY DOS SANTOS 10210 REPUBLICANOS
SILVANA FERNANDES DE MELO MOTA 14617 PTB
SONIA COBO RIBEIRO DA LUZ 17777 PSL
SONIA REGINA STOCO 43007 PV
SUELY ESCOBARE DE PAIVA 17123 PSL
TERESINHA DIVINA MARCELINO 45555 PSDB
TIAGO AUGUSTO RANIERI 22055 PL
MARIA JOSE GARDINI DA SILVA 43156 PV
SEBASTIÃO LOPES ARAÚJO 45700 PSDB
VICTOR DIVINO CARRERI 17612 PSL
VILMA APARECIDA FERREIRA KROL 55551 PSD
VINICIUS TERCI DE FREITAS 43333 PV
WALDIR COSCIA 10100 REPUBLICANOS
WALDOMIRO LUIZ DA SILVA 23444 CIDADANIA
WALTER FERNANDES 77070 SOLIDARIEDADE
WILLIAN CAMARGO KOJIMA 25777 DEM
YURI MATHEUS CORREIA DOURADO 77456 SOLIDARIEDADE
ZÉLIA LOPES MARTINS 11500 PP
JOSE NILTON RODRIGUES DA SILVA 25000 DEM
JOSE NILDO LOURENÇO FILHO 19020 PODE
JOSE AURELIANO DA SILVA FILHO 43900 PV
OCIVALDO FERMINO DOS SANTOS 77321 SOLIDARIEDADE
MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA 19111 PODE
ZIZIMUNDO JOSÉ DOS SANTOS 11333 PP
Os nomes dos candidatos foram consultados no sistema de divulgação de candidaturas do TSE, o DivulgaCand, que você pode acessar aqui.
Redação Bonde