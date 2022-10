Segundo turno das eleições tem filas mais rápidas em Londrina

Diferentemente do início de outubro, o segundo turno das eleições em Londrina tem sido sem transtornos. Várias seções têm registrado filas, no entanto, a votação é ágil e o tempo de espera pequeno, comparado com as reclamações de mais de uma hora para chegar na urna eletrônica no primeiro turno e com as pessoas recebendo senha para votar depois do horário.





Na Biblioteca Pública os eleitores estão aguardando, em média, 20 minutos para votar nesta manhã. No colégio estadual Vicente Rijo, no máximo, 40 minutos.

A estudante Vanessa Costa afirmou que a celeridade pode atrair mais eleitores. Historicamente, o segundo turno registra uma abstenção maior. “No primeiro turno foi mais de uma hora e meia na fila, muita reclamação. Desanimou. Agora está super tranquilo, rápido, o que otimiza para todos”, avaliou. Londrina tem 393.687 pessoas aptas a votar. No primeiro turno 19,39% dos eleitores não compareceram.





Na escola municipal Senador Gaspar Velloso, no conjunto Sebastiao de Melo César, zona norte, a urna da seção 117 apresentou problema na biometria e teve que ser substituída. A votação ficou parada por aproximadamente 30 minutos, o que gerou uma longa fila e fez com que a demora para votar chegasse a 1h30, segundo os eleitores.





A Justiça Eleitoral já havia projetado uma votação mais tranquila neste domingo (30). O juiz Maurício Boer, que coordena a eleição em Londrina, disse, durante a semana, que o fato da escolha ser apenas para presidente da República facilita.