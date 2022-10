Seis urnas eletrônicas são substituídas durante a manhã em Londrina

A Justiça Eleitoral em Londrina precisou trocar seis urnas eletrônicas durante a manhã deste domingo (2). Os motivos foram diversos, como dificuldade de captação da biometria, problemas na impressora e nos terminais do eleitor e do mesário. O número de baixas corresponde a apenas 0,52% do total de equipamentos.





Na Unopar campus Catuaí, zona sul, uma urna teve que ser trocada na seção 199, o que gerou uma longa fila. "Demorou um pouco para substituir e a fila ficou parada, mas com pessoas chegando. Agora está andando, mas aos poucos", relatou o vendedor Henrique Monteiro Junior.

A universidade é o maior local de votação da cidade, com 8.875 eleitores. Londrina tem pouco mais de 393 mil pessoas aptas a votar. Outras seções tem demandado uma paciência extra dos eleitores. "Já faz mais de 40 minutos que estou na fila e pelo jeito vai demorar. Desanima, mas não dá para desistir", destacou o engenheiro elétrico Gustavo Luiz Mendes.





No Paraná, 117 urnas apresentaram problemas e foram substituídas. Em Cornélio Procópio, Norte Pioneiro, por exemplo, foram seis.