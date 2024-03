Seria difícil Beto Richa conquistar apoio no PL, afirma cientista político

O quadro eleitoral de Curitiba esteve no noticiário nacional desta semana. O deputado federal Beto Richa (PSDB) chegou a ser convidado para se filiar ao PL, visando a disputa da Prefeitura de Curitiba, mas os planos não saíram do papel com a negativa do PSDB em conceder a carta de anuência para desfiliação. Apesar disso, o tucano diz que segue como pré-candidato, almejando o Executivo da capital.







É um cenário em que o ex-deputado federal Paulo Martins já vinha se colocando à disposição como pré-candidato do PL à majoritária. O deputado estadual Ricardo Arruda é outro que pode concorrer em outubro pela legenda - ele, inclusive, criticou a possibilidade de Richa se filiar ao partido de Jair Bolsonaro.

Olhando as peças do tabuleiro político, a dúvida que fica é qual será o apoio do governador Ratinho Júnior (PSD), que deve ficar ao lado do vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD).





Na avaliação do cientista político e professor da PUC-PR, Mario Sérgio Lepre, a ida ao PL seria benéfica para Richa, já que o PSDB perdeu muita força nos últimos anos. O problema é que a confusão da última semana causou mal-estar no Partido Liberal. “Seria muito difícil trabalhar esse apoio [dentro do PL]”, acredita.





Lepre também avalia que Martins é um nome forte para concorrer ao Senado, na hipótese de Sérgio Moro (União Brasil) ser cassado e eleições suplementares serem convocadas no Paraná. Arruda, por outro lado, pode tentar se eleger deputado federal em 2026.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: