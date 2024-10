Sesp recua e revoga 'Lei Seca' no primeiro turno das eleições no Paraná

Após publicar uma resolução proibindo o consumo de bebida alcoólica em locais públicos das 8h às 18h de domingo, a Sesp revogou a determinação







Não haverá “Lei Seca” no domingo (6) no Paraná, data do primeiro turno das eleições municipais. Após publicar a resolução n° 578/2024, presente no Diário Oficial do Estado do Paraná de terça-feira (1°), o secretário estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, revogou a medida nesta quarta-feira (2), em decisão prevista na resolução n° 590/2024.

Ao revogar a proibição, o secretário estadual de Segurança Pública afirmou que o policiamento vai ser reforçado nas proximidades de estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas. Bem como daqueles onde, independente das eleições, não pode haver consumo, como é o caso dos postos de combustíveis.





A Abrabar (Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas) afirmou, após a decisão do governo do Estado, que iria à Justiça para reverter a probição. Segundo o g1, a decisão de Teixeira ocorreu após reunião com associações de bares e restaurantes do Paraná.

O documento determinava que a venda, a compra e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos seria proibida em todo o Paraná das 8h às 18h do domingo.





DOMINGO

“Queremos que a eleição aconteça sem intercorrências. Teremos reforço policial em todas as regiões do Estado para garantir uma votação tranquila”, afirmou o secretário de Segurança Pública, Hudson Teixeira.





A principal atuação das forças será no combate aos crimes eleitorais em cartórios eleitorais, locais de votação ou de apuração, vias públicas e estações de transporte. Informações sobre a atuação policial serão inseridas na Plataforma Córtex, ferramenta que agrega os dados relacionados à operação.

Além dos agentes da segurança pública e viaturas nas ruas e em locais de votação, aeronaves estarão de prontidão.





Todo o plano da Operação Eleições 2024 foi elaborado de forma conjunta entre a Sesp, o Ministério da Justiça e Segurança Pública e demais secretarias estaduais.





Em nível nacional, toda a atividade será coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio do Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), em Brasília.



(Atualizada às 17h50 com informações da AEN)