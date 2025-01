Sob comando bolsonarista, CCJ vira reduto da oposição e de pauta ideológica na Câmara

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados, principal colegiado da Casa, virou um reduto de parlamentares da oposição ao governo Lula (PT) e privilegiou uma pauta ideológica durante a gestão de Caroline de Toni (PL-SC) em 2024. A postura gerou críticas de parlamentares governistas.

De Toni incluiu na pauta ao longo do ano matérias que miram a atuação do STF (Supremo Tribunal Federal) e do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), além de aprovar PECs (propostas de emenda à Constituição) que podem acabar com o aborto legal no Brasil e sobre drogas. Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato Publicidade Publicidade

Ela também tentou dar andamento a um projeto de lei que anistia os condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. Leia mais: Entenda STF decide em liminar que só bets autorizadas pela Fazenda podem operar nacionalmente Em 2026 Gusttavo Lima diz que procura partido para se candidatar a presidente do Brasil Pasta criada em 1993 Lideranças qualificam como retrocesso o fim da Secretaria da Mulher em Londrina Veja vídeo: ‘Choque de ordem' no Centro é uma das medidas do novo prefeito de Londrina

Isso só não foi votado no colegiado porque o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), retirou o texto da pauta —em meio às negociações para sua sucessão— e propôs a criação de uma comissão especial para discutir o tema, algo que não saiu do papel. Publicidade

A CCJ é considerada a principal comissão da Casa, já que por lá tramitam todas as matérias antes de seguirem ao plenário. No último ano, a maioria das cadeiras foi ocupada por representantes da oposição, o que facilitou o andamento dessas propostas consideradas polêmicas.

As sessões foram marcadas por bate-bocas entre parlamentares, com troca de ofensas de parte a parte. Dos projetos mais controversos, poucos seguiram para votação no plenário da Câmara, mas a deliberação na CCJ foi suficiente para promover pautas ideológicas da direita e sinalizar à militância. Publicidade

De Toni é da ala radical do PL e foi escolhida pelo partido para ocupar o cargo em março, numa derrota para governistas. Ela integra a bancada ruralista, defende o armamentismo e se coloca contra o aborto.

Se antes nomes do centrão deram apoio a ela para ser eleita, hoje líderes partidários do grupo defendem um perfil de centro para ocupar a cadeira neste ano. Publicidade

A deputada foi duramente criticada por governistas pela maneira como conduziu os trabalhos da comissão. Eles se queixavam, principalmente, da falta de diálogo com os demais parlamentares para montar a pauta de votações e da interrupção das reuniões da coordenação da CCJ, nas quais os partidos poderiam discutir os temas a serem analisados.



Lideranças qualificam como retrocesso o fim da Secretaria da Mulher em Londrina A decisão do prefeito Tiago Amaral (PSD) de incorporar as secretarias de Políticas para as Mulheres, do Idoso e de Assistência Social na futura pasta de Família e Desenvolvimento Social, comandada pela empresária Marisol Chiesa foi criticada.



Nos bastidores, parlamentares com cadeira na CCJ de partidos que vão do centrão à esquerda dizem que a gestão dela diverge completamente da de seu antecessor, o deputado Rui Falcão (PT-SP). Eles afirmam que apesar de ser petista, Rui incluiu temas diversos na pauta e sempre atendeu os partidos. Publicidade

Em sessão em novembro, o deputado Bacelar (PV-BA) afirmou que a pauta da comissão sob a deputada era estabelecida de "forma autoritária, exclusivamente sob o interesse de um determinado grupo político e de determinados partidos".

À Folha a presidente da CCJ rejeita as críticas e diz que a formulação da pauta é prerrogativa do presidente. Ela afirma que, apesar disso, respeitou a pluralidade e pautou projetos de todos os partidos. Publicidade

De Toni avalia o resultado de sua gestão à frente da comissão como "muito satisfatório". Segundo ela, foi possível ressuscitar debates "essenciais e caros à sociedade", como ela classifica.

"O mais importante é que não vamos retroceder. Os avanços conquistados serão mantidos e trabalharemos até o fim para dar prosseguimento às aprovações." Publicidade

A deputada diz que a mudança de perfil da comissão é um "reflexo da vontade do eleitorado", que deseja ver suas ideias e prioridades discutidas.

"A CCJ tornou-se um dos poucos espaços em que a direita e os conservadores puderam debater e expor suas pautas. Isso é natural em uma democracia. Deputados de direita tiveram votações históricas em muitos estados, representando uma parcela significativa da população que, até então, não se sentia ouvida."



Tiago Amaral anuncia fusão de secretarias e interina na Educação de Londrina No primeiro dia útil como prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD) reuniu no início desta quinta-feira (2) os secretários municipais e presidentes de companhias e empresas públicas já anunciados para uma reunião de alinhamento de trabalho.



O deputado Rubens Pereira Jr. (PT-MA), coordenador do governo na CCJ, afirma que a presidente teria se valido do colegiado para "atender a uma agenda ideológica de seu partido". Ele diz não ver problemas no fato de a oposição presidir o colegiado, mas, sim, "no uso indevido" do espaço.

"Houve uma instrumentalização da pauta para manter em discussão na esfera pública assuntos que não possuem qualquer urgência, mas atendem a agenda ideológica dos bolsonaristas extremistas", diz ele. "O Brasil quer discutir economia, investimentos, crescimento, corte de gastos. A CCJ estava debatendo voto impresso e anistia a golpistas. Parece um mundo paralelo."

A deputada Bia Kicis (PL-DF) avalia que De Toni se saiu bem à frente do colegiado, tendo sido "firme, corajosa e justa". Kicis presidiu a CCJ em 2021, durante o governo Jair Bolsonaro (PL).

"A minha gestão servia de base do governo, pude trabalhar com pautas de interesse do Executivo. Já a presidente Carol está enfrentando um governo que trabalha exatamente contra os nossos valores, ela tem que cuidar muito da pauta", disse a deputada bolsonarista.

"Talvez por isso partidos tenham colocado parlamentares mais ideológicos [na comissão], para poder sustentar uma pauta de oposição a esse governo."



Confira pautas ideológicas discutidas na CCJ em 2024