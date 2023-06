STF decide nesta sexta se Hauly fica com a vaga de Deltan Dallagnol na Câmara Federal

O plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) começou a julgar nesta sexta-feira (9) quem deve assumir o mandato deixado vago na Câmara - após cassação pelo TSE (Tribunal Superior Eleitora) - do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol (Podemos-PR).





O caso foi parar no Supremo depois que oTRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) decidiu dar a vaga ao PL (Partido Liberal). O entendimento foi de que nenhum outro candidato do Podemos atingiu número de votos mínimo exigido pela legislação eleitoral (10% do quociente eleitoral).

Na última quarta-feira (7), o ministro Dias Toffoli, relator, concedeu uma liminar (decisão provisória) a pedido do Podemos e autorizou a posse imediata do primeiro suplente do partido, Luiz Carlos Hauly, que recebeu pouco mais de 11 mil votos nas eleições proporcionais de 2022.