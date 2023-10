STJ: Senado aprova três indicações de Lula

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (25) três indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o STJ (Superior Tribunal de Justiça).





Por 68 votos a 5, a advogada Daniela Teixeira foi aprovada pela maioria dos senadores e se tornará a sexta mulher na atual composição do STJ, que possui 33 cadeiras. Antes de chegar ao STJ, a nova ministra foi conselheira da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil). Ela tem mestrado em direito penal.

Os desembargadores Teodoro Silva Santos, do TJCE (Tribunal de Justiça do Ceará), e José Afrânio Vilela, do TJMG (Tribunal de Justiça de Minas Gerais) também foram aprovados pelos senadores.





Santos recebeu 63 votos favoráveis e nenhum contrário. O magistrado é mestre em direito constitucional pela Universidade de Fortaleza e atua com desembargador desde 2011.





Vilela foi aprovado por 68 votos a 1. O magistrado tomou posse como juiz em 1989 e está na função de desembargador desde 2005.





A data das posses ainda será marcada pelo STJ.