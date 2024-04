Tiago Amaral do PSD é anunciado como pré-candidato à Prefeitura de Londrina

O governador do Paraná e presidente da executiva estadual do PSD, Ratinho Junior, e a deputada federal Luísa Canziani, presidente da executiva municipal, anunciaram nesta quarta-feira (3) o deputado estadual Tiago Amaral como pré-candidato à Prefeitura de Londrina.







A indicação ocorreu durante essa semana em reunião com o governador Ratinho Júnior e os deputados Luísa Canziani, Cloara Pinheiro, Tiago Amaral e Cobra Repórter.

A deputada federal Luísa Canziani destaca os motivos da escolha: “Tiago Amaral é nosso pré-candidato pelo seu amor por Londrina, capacidade de gestão e resultados em grandes projetos que conduziu como deputado, entre eles a instalação do Colégio da Polícia Militar e a duplicação da PR-445. Tiago é o melhor nome em defesa da família londrinense, de nossos valores e princípios. E estamos juntos com o nosso governador Ratinho Júnior, comprometidos com o futuro de nossas famílias e o desenvolvimento de Londrina".





Tiago Amaral é natural de Londrina, onde mora com a mulher e os dois filhos. Tem 37 anos, é advogado, produtor rural e está em seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual. Na última eleição obteve mais de 112 mil votos, sendo o parlamentar mais votado da Região Norte do Paraná. É presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a mais importante da Assembleia Legislativa do Paraná.





O PSD também vai lançar uma chapa completa de candidatos a vereador.