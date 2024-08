Tiago Amaral reúne seis partidos em convenção nesta sexta-feira

O deputado estadual Tiago Amaral (PSD) será confirmado nesta sexta-feira (2) como candidato à Prefeitura de Londrina. A convenção conjunta entre PSD, PL, União Brasil, Avante, PRD e Agir está marcada para as 18h, no Tsuru Centro de Eventos, na zona norte. Na ocasião serão oficializadas as chapas de vereadores das legendas, assim como o vice do PL que irá compor a majoritária com Amaral.







Entre as lideranças confirmadas para a convenção estão o senador Sergio Moro (União Brasil), o governador Ratinho Junior (PSD), deputados federais Luísa Canziani (presidente municipal do PSD), Filipe Barros (líder da Oposição na Câmara) e Fernando Giacobo (presidente estadual do PL), a deputada estadual Cloara Pinheiro (PSD) e secretários de Estado.

Tiago Amaral está em seu terceiro mandato na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) e é presidente da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).





“A convenção marca oficialmente o início da nossa jornada para transformar Londrina num lugar melhor. E nós precisamos de muitas mãos para fazer essa transformação. Esse é o sentido da nossa grande aliança. Cada partido tem algo importante para contribuir e, juntando nossas forças, vamos fazer a diferença em favor dos londrinenses”, afirma.





Segundo Barros, há uma aliança em prol das bandeiras de direita da cidade. “Agora, com o União Brasil também fechando apoio ao Tiago Amaral, reafirmamos a seriedade e o comprometimento da nossa iniciativa, mostrando para a cidade que o nosso projeto não é individual ou carreirista, mas uma construção política sólida, quase nunca vista na história de Londrina. Tenho absoluta certeza que o londrinense será brindado com um projeto para o futuro e não um plano para outubro”, diz.





