TJ acata recurso e determina contratação de cooperativas para coleta seletiva em Londrina

A 5ª Câmara Cível do TJ (Tribunal de Justiça) do Paraná determinou que a Prefeitura de Londrina tem a obrigação de contratar cooperativas para a execução de todas as etapas do trabalho de reciclagem do lixo no município. O despacho atende a recurso do Ministério Público em uma ação civil pública impetrada em 2002, relacionada ao trabalho das cooperativas de reciclagem de resíduos.





O recurso de apelação foi interposto pela 20ª Promotoria de Justiça de Londrina, buscando assegurar a participação das cooperativas em todas as fases do serviço, bem como a remuneração justa e adequada dos trabalhadores, com a elaboração de planilha de custos dos serviços de coleta, triagem, armazenamento e disposição final dos resíduos.

A contratação das cooperativas de recicláveis está prevista no decreto municipal 829/2009, que estabeleceu o programa Londrina Recicla, criado par estimular a formação de cooperativas de trabalho e a qualificação e aprimoramento dos métodos já em prática à época, além de buscar a humanização do trabalho dos catadores de recicláveis.





No despacho em que atende ao recurso, o TJ reconheceu, entre outros pontos, que cabe ao Município de Londrina “garantir, ainda que de forma subsidiária, a gestão adequada dos materiais recicláveis, por meio do cumprimento das normas e planejamentos municipais e federais” e que o Executivo tem o dever de contratar as cooperativas para a coleta, triagem, armazenamento, reciclagem e comercialização de materiais recicláveis.

