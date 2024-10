TRE libera uso de montagem de Filipe Barros que liga PP ao PT em Londrina

O desembargador do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná Julio Jacob Junior revogou decisão que obrigou o deputado federal Filipe Barros (PL-PR) a remover das redes sociais uma montagem em que utiliza o título de uma matéria da Folha de Londrina e uma foto ligando o PP de Marcelo Belinati ao PT e ao MST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra).





Ao contrário da decisão de primeira instância, o magistrado considerou que não houve desinformação porque Barros contextualiza o uso da foto com o título da matéria.

A montagem utilizava a notícia de declaração de apoio da ex-candidata Isabel Diniz (PT) à candidata Professora Maria Tereza (PP) no segundo turno das eleições em Londrina. Entretanto, o parlamentar trocou a foto original por outra em que o prefeito Marcelo Belinati (PP), padrinho político da progressista, figura ao lado do presidente Lula e da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, todos com bonés do MST.





A juíza da 42ª Zona Eleitoral de Londrina, Camila Tereza Gutzlaff Cardoso, considerou que o uso da foto com a matéria poderia confundir o eleitor. Porém, o desembargador considerou que a legenda utilizada nas redes sociais, em que Barros diz que “a aliança Belinati-PT é antiga” e que é o alvo de contestação da direita, contextualiza a montagem.