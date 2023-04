Três construtoras disputam licitação de reforma da Câmara Municipal de Londrina

Já se sabe quais são as construtoras interessadas em executar a reforma da sede da Câmara Municipal de Londrina (CML). As propostas à concorrência 004/2023 foram abertas no início da tarde da última terça-feira (25), na sala de licitações da Secretaria de Gestão Pública do município, com ofertas vindas de três empresas sediadas em Londrina. A obra está calculada em R$ 16.762.056,56.





A Regional Planejamento e Construções Civis apresentou o menor valor: R$ 15.300.000,00. Em seguida, veio a Virtual Construções Civis, com um montante de R$ 16.688.452,61. Já a Tekenge Engenharia e Construções pediu R$ 16.754.064,54 para realizar o serviço – que, como estabelecido pela lei municipal 13.530, tem até dezembro de 2025 para ficar pronto.

De acordo com a comissão de três servidores que conduziu o procedimento, nenhuma das três empreiteiras está impedida de participar da licitação. Agora, segundo a ata da sessão pública de abertura dos envelopes, o processo, que é conduzido pela prefeitura, será remetido à Secretaria de Obras. A pasta ficará responsável pela análise técnica das planilhas e cronogramas da iniciativa.





O presidente do Legislativo, Emanoel Gomes (Republicanos), acompanhou in loco a abertura dos envelopes. “Agora tem todo um processo que, eu acredito, dentro de uns 40, 45 dias, finaliza-se tudo”, estimou ele. O dinheiro para a reforma vem de recursos acumulados pela CML.





