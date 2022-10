Urnas eletrônicas são distribuídas em Londrina e seção eleitoral vai passar por teste

As urnas eletrônicas foram distribuídas para as 1.181 seções eleitorais de Londrina na manhã deste sábado (1º), preparando os locais de votação para as eleições deste domingo (2). Também na manhã do sábado, a 82ª seção eleitoral de Londrina foi sorteada para ser auditada no dia do pleito, dentre 25 em todo o Estado.





As urnas foram transportadas entre as 6h e 13h, encaminhadas por 30 rotas diferentes. Os itinerários foram definidos visando a segurança do processo logístico.





Publicidade