Veículos doados pela Polícia Federal 'empacam' no estacionamento da Câmara de Londrina

Há quase quatro meses - dia 19 de outubro do ano passado, pra ser mais exato - a Câmara Municipal de Londrina recebia da Receita Federal duas caminhonetes para visitas na zona rural e viagens oficiais. Na época, as autoridades enfatizaram a economia de recursos públicos, ainda mais porque dois dos cinco carros da frota oficial estão quebrados e não sairão da oficina tão cedo.

O tempo passou e a S10 modelo 2013 e a Saveiro, esta de 2017, repassadas pela Receita continuam no mesmo lugar: o estacionamento da Câmara. Uma delas inclusive está na frente da entrada principal do prédio coberta com uma capa. As caminhonetes foram avaliadas em mais de R$ 100 mil.

O presidente do Legislativo, Jairo Tamura (PL), sabia que a entrega efetiva dos veículos poderia demorar, mas não esperava que a burocracia seria tão grande. "Encontramos algumas multas e comunicamos o Detran de São Paulo, de onde esses carros vieram, para finalizar as infrações. Eu não achava que demoraria tanto. Foi uma surpresa", afirmou.



