Vereadores de Cambé definem composição das comissões da Câmara

Após o recesso do início do ano, a Câmara de Vereadores de Cambé retomou a rotina de sessões ordinárias no Plenário na noite de segunda-feira (5). Os vereadores definiram os nomes dos membros das quatro comissões que servirão como órgãos técnicos de apoio ao processo legislativo de 2024.







A sessão contou com a presença do Diácono da Igreja O Brasil para Cristo do Jardim Ana Rosa, Gabriel Cândido, que usou a Tribuna para dar boas vindas e bom retorno aos vereadores e aos funcionários da Câmara, lembrando a importância deste último ano de mandato para cada um, independente de voltarem na próxima legislatura.

A primeira sessão ordinária de 2023 seguiu o que determina o Regimento Interno da Casa e escolheu os vereadores para compor as comissões que atuarão durante o ano.





Na próxima sessão, no dia 19 de fevereiro, serão definidas as funções de cada vereador dentro das comissões, com presidente, relator e revisor. A Comissão de Ética é a única que possui corregedor parlamentar e suplente.

Para a Comissão de Constituição, Justiça, Legislação, Orçamento, Finanças, Tributação, Redação de Leis, Apreciação de Contas do Município e Veto (conhecida por CCJ): será composta pelos vereadores Jefferson Guedes, Lucas Mil Grau e Carlinhos da Ambulância.





A Comissão de Obras Públicas, Viação, Urbanismo, Acessibilidade, Ecologia, Meio Ambiente, Saúde, Educação, Cultura e Desporto (COPVUSE) terá os vereadores Odair Paviani, Jota Mattos e Gallego.





