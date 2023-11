Vereadores de Londrina retomam trabalho presencial em sessões na sede provisória nesta terça

Os trabalhos administrativos e legislativos da CML (Câmara Municipal de Londrina) foram retomados presencialmente, no imóvel da Unopar/Anhanguera do Jardim Piza, nesta segunda-feira (13). A preparação do imóvel está em estágio avançado, segundo informou a assessoria de imprensa da Casa. Depois de dois meses de trabalho exclusivamente remoto, a partir desta terça (14), as sessões ordinárias também passarão a ser realizadas de forma presencial, com entrada aberta ao público pela Rua Marselha, 183, no Jardim Piza.





Desde do início de setembro, o Legislativo de Londrina está em processo de mudança para um dos prédios da instituição de ensino Unopar, região sul da cidade. O imóvel próprio, por sua vez, passa por uma reforma que teve início no dia 18 de setembro. O aluguel do imóvel provisório custará R$ 65 mil ao mês e foi adaptado pela instituição de ensino para abrigar temporariamente gabinete e sessões da Câmara. Já a intervenção na sede vai sair por R$ 15,3 milhões.