Visitando Londrina, Requião confirma disposição de disputar governo do Paraná

O ex-governador e ex-senador Roberto Requião (sem partido) ainda não definiu se irá para o PT ou PDT, principais possibilidades de legendas que poderão abrigá-lo para a disputa ao Palácio Iguaçu, maior objetivo político dele nas eleições 2022.

Em Londrina, onde veio ontem (24) participar de encontro com lideranças políticas e correligionários, Requião não cravou qual sigla será seu destino, mas disse que oito partidos devem viabilizar a sua candidatura ao governo como único nome "de peso" para enfrentar o atual governador Ratinho Junior (PSD), que tentará a reeleição.

"Vamos decidir isso (filiação) coletivamente, minha preferência é para qual for mais viável do ponto de vista eleitoral e legal", afirmou em visita à FOLHA.







Entre as legendas que compõem o grupo de oposição ao atual governo, o ex-governador citou o PT, PDT, Rede, PC do B e até parte do PSB. "Nós estamos fazendo uma caravana pelo Estado para levantar o nível de consciência política no Paraná, se nós não entendermos essa realidade, nós não podemos mudá-la."







Continue lendo na Folha de Londrina.