YouTube remove live de Bolsonaro em encontro com embaixadores

O YouTube removeu a transmissão ao vivo feita pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em que ele mostrou uma reunião feita com embaixadores no mês passado. Na ocasião, o chefe do Executivo colocou em dúvida, sem apresentar provas, a transparência do sistema eleitoral brasileiro. Foram tirados do ar também publicações que contestam a facada da qual Bolsonaro foi vítima em 2018.

Em contato com o UOL, a empresa de rede social confirmou que o vídeo foi excluído pela plataforma e não deletado por escolha de Bolsonaro. Segundo representantes do YouTube, isso faz parte das políticas de integridade eleitoral.





Pela nova diretriz, a rede social bane desinformação sobre as eleições de 2018 e 2014. Além do vídeo transmitido por Bolsonaro, o YouTube excluiu outras reproduções com as falas dele, que incluíram contestações ao último pleito para Presidência.





Por convite de Bolsonaro, embaixadores foram até o Palácio do Planalto, em Brasília, para ouvir as preocupações do presidente sobre as eleições deste ano. A reunião ocorreu em 18 de julho e virou assunto internacional, com o The New York Times reportando que os embaixadores ficaram abalados e preocupados com um golpe no Brasil.





O chefe do Executivo disse que o encontro foi um "intercâmbio de ideias" e que não houve "cunho eleitoral". Em seu pronunciamento, que durou pouco mais de 30 minutos, Bolsonaro falou especialmente sobre um inquérito aberto pela PF (Polícia Federal), em 2018, que apurou uma invasão cibernética aos sistemas do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Desde que o presidente vazou esse documento em suas redes sociais, no ano passado, o TSE sustenta que o ataque hacker não levou risco à integridade das eleições naquele ano.

