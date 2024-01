Prédio histórico onde funcionava escola está abandonado na zona norte de Londrina

O prédio da década de 1960 que já abrigou parte da história de Londrina hoje está ofuscado pelo descaso. A estrutura onde funcionava a escola municipal América Sabino Coimbra, no jardim Paulista, na zona norte da cidade, está completamente abandonada. Os sinais são visíveis por quem passa pelo quarteirão, no ''coração'' do bairro.





O mato tomou conta da parte interna do terreno. Na calçada, o colonião está tão alto que já encobre o muro. Somado a este problema está o lixo jogado de maneira irregular, que pode servir de criadouro para o mosquito Aedes aegypti, e a depredação, com vidros quebrados e peças furtadas. O imóvel ainda existente, todo de peroba-rosa, foi uma das primeiras escolas da rede municipal construídas e atendia 100 alunos.

Publicidade

Publicidade





O imóvel foi edificado em 1968 com recursos doados pela Companhia Cacique de Café Solúvel, com o nome da escola homenageando a mãe de Horácio Sabino Coimbra, fundador da indústria.





O espaço foi desativado por falta de segurança estrutural no final de 2017 e a unidade foi transferida para o Residencial Vista Bela, a sete quilômetros de distância. Inicialmente, a América Sabino Coimbra funcionou em dualidade com o colégio estadual e em 2021 ganhou a nova sede própria. Na época da mudança, algumas crianças foram transferidas para a localidade, enquanto que outras acabaram encaminhadas para escolas próximas, sendo que uma é precico atravessar a BR-369 para chegar.

Publicidade





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA