Prefeitura de Londrina abre licitação para instalação de ar-condicionado

A Prefeitura abriu licitação para contratar empresas que irão instalar mais de 400 equipamentos de ar-condicionado em locais de serviços ao público de oito secretárias municipais em Londrina, pelo período de um ano, até 2022.

A disputa está marcada para a próxima quarta-feira (13) por videoconferência. As empresas interessadas devem enviar os documentos antes e assim obter acesso para participar.

Os documentos devem ser enviados para a Prefeitura até antes da abertura da sessão, às 13h, e o link da sala virtual de pregão consta no edital.







O pregão 254/2021 tem valor-teto de R$ 400.059,29, que inclui instalações e os materiais necessários para os serviços. Os aparelhos a serem instalados nas secretarias municipais vão de 12.000 BTUs a 48.000 BTUs.



A página do Portal de Licitações, contendo todas as informações, pode ser consultada no sistema virtual de licitações da Prefeitura de Londrina.







.O Programa Compra Londrina, por meio do TELECOMPRA, está divulgando a licitação com ligações telefônicas, feitas para as empresas de Londrina que queiram participar e obter orientações para entrar na disputa.







No total, são seis lotes de instalação: o menor é de R$ 43,5 mil e o maior foi valorado em R$ 132 mil no teto para a disputa.







Lotes exclusivos para empresas da RML





Dos seis lotes, quatro só podem ser disputados por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte com sede na Região Metropolitana de Londrina. A ação faz parte do Plano de Retomada da Economia Pós-Covid, liderado pela Prefeitura e entidades locais ligadas ao desenvolvimento de Londrina.





A lista de lotes, com preços e quantidades de serviços em disputa, está no PDF disponibilizado pela Prefeitura. Clique aqui para acessar o Termo de Referência. O Termo de Referência fica em bit.ly/pgv254TR.





Além dos documentos básicos, os responsáveis pela instalação precisam ter registro ativo em um dos conselhos relacionados à atividade. Também devem apresentar uma declaração dada por outras empresas ou governos de que já instalaram pelo menos três equipamentos de ar-condicionado semelhantes, como forma de comprovar uma experiência prévia mínima no serviço.





“As empresas interessadas não devem deixar para aprender como disputar na última hora: em razão do feriado da próxima semana, pode faltar tempo hábil para preparar os documentos. É bom se planejar e antecipar”, alertou o coordenador do Programa Compra Londrina na SMGP (Secretaria Municipal de Gestão Pública), Marcelo Frazão.





Para o coordenador, trata-se de um edital bastante apropriado principalmente para as pequenas empresas de Londrina. “No Programa Compra Londrina podemos ensinar do zero qualquer microempresa local disposta a se tornar uma prestadora da nossa Prefeitura”, assegurou.