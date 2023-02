Prefeitura de Londrina aguarda autorização do IAT para construir ponte entre Paiquerê e Guairacá

A secretaria municipal de Obras e Pavimentação espera para os próximos dias – com possibilidade até para esta semana - a autorização ambiental do IAT-PR (Instituto Água e Terra do Paraná) para dar início a duas obras. No último dia 25, a prefeitura decretou situação de emergência “por intempéries climáticas” na área onde fica a travessia sobre o córrego Água do Gramadinho, na estrada entre Paiquerê e Guairacá, e na rua Silvio Esteves, no conjunto Vista Bela, zona norte de Londrina.







A medida foi acertada para facilitar a liberação do licenciamento pelo instituto do governo estadual. “A emergência já havia sido declarada em 2016, mas perdeu validade. Na época, as fortes chuvas derrubaram várias pontes. Estes dois locais estavam naquela relação (para conserto), no entanto, acabaram ficando para um segundo momento, já que não eram tão emergenciais quanto os outros. Precisava também da execução dos projetos”, explicou João Verçosa, secretário de Obras e Pavimentação.

Para os dois serviços já existem empresas contratadas há meses, que venceram as respectivas licitações, restando apenas a autorização ambiental para a realização das intervenções. “São obras de extrema importância, estamos sendo cobrados nas duas situações pela comunidade, Ministério Público. A autorização, saindo, será num mesmo momento para os dois lugares”, destacou.





ÁGUA DO GRAMADINHO

O contrato para a construção de uma ponte entre Paiquerê e Guairacá está assinado há mais de quatro meses. A empresa, que vai receber R$ 3,,3 milhões, é a mesmaque fez o viaduto da avenida Dez de Dezembro com a Leste-Oeste. Atualmente, o local está em meia pista por conta dos riscos. O aterro com bueiro de tubo dará lugar a uma ponte de concreto armado com seis metros para pista de rolamento.





