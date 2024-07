Após conclusão de processo, Mara Boca Aberta é expulsa do Podemos em Londrina

Após três meses, o Podemos concluiu o processo de expulsão da vereadora Marly de Fátima Ribeiro, a Mara Boca Aberta (sem partido). A filiação ocorreu em 5 de abril e a desfiliação dois dias depois, mas o caso acabou parando na Justiça Eleitoral, que na última terça-feira (23) reconheceu, em primeira instância, que não houve irregularidade no procedimento.







Mara entrou na legenda durante a janela partidária, com apoio do vice-prefeito de Londrina e secretário de Agricultura, João Mendonça, então presidente municipal da sigla, mas a executiva estadual questionou a filiação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Com isso, a vereadora, que foi a mais votada em 2020, com 6.192 votos, pode ficar de fora das eleições municipais, pois precisa estar filiada a um partido para concorrer. Ou seja, esta caminha para ser a primeira eleição em mais de uma década sem membros da família Boca Aberta disputando cargos eletivos na cidade.





A defesa Mara alegou “ato de violência política” por parte do presidente estadual do Podemos e sustentou que a desfiliação “sem a realização de procedimento administrativo partidário para tanto”.





Já a executiva estadual embasou o cancelamento da filiação “no descumprimento de procedimentos internos, nos termos do regramento de regência”. O entendimento do juiz João Marcos Anacleto Rosa é que o partido cumpriu as formalidades legais para o processo de expulsão.