Prefeitura de Londrina pretende adotar deslocamento de servidores via táxi

A secretaria de Gestão Pública de Londrina se prepara para publicar em até, no máximo, três meses uma licitação visando contratar uma empresa que trabalha com transporte de aplicativo para a locomoção dos servidores do município nos horários de expediente. Deverão ser autorizados a participar do certame as entidades que são devidamente regulamentadas, no caso de Londrina, os táxis. O poder público municipal tem cerca de dez mil funcionários.







A prefeitura tem aproximadamente 800 veículos, incluindo maquinários e caminhões, sendo que entre 120 a 150 estão com quilometragem alta ou com ano de fabricação acima dos dez anos. “Fizemos um estudo junto com o Nugep (Núcleo Interdisciplinar de Gestão Pública), da UEL (Universidade Estadual de Londrina), que apontou que os veículos que ultrapassam sete, oito anos de uso ou com quilometragem alta começam a ter custo por quilômetro rodado mais alto, a eficiência já não é a mesma e tem mais gasto com a manutenção”, afirmou Fábio Cavazotti, secretário de Gestão Pública.

A ideia é que os trajetos dentro da cidade, como reuniões, formações e eventos, sejam feitos com os carros que atendem via aplicativo. Cavazotti destacou que a conclusão é de que este projeto é viável e poderá gerar uma economia de cerca de R$ 500 mil por ano para os cofres do município. “O processo passou por estudo técnico preliminar, tramitando pela nova Lei de Licitações, e mostrou ser vantajoso se desfazer de veículos antigos e utilizar a frota de táxi”, ressaltou.





