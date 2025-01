Prefeitura de Maringá lança operação de saturação da GM aos moldes do 'Choque de Ordem'

A Prefeitura de Maringá iniciou nesta quarta-feira (15) a operação Maringá Mais Segura, objetivando a segurança e bem-estar da comunidade. A iniciativa, que fortalece a presença da Guarda Civil Municipal em espaços estratégicos para monitoramento e prevenção de crimes, teve início na Praça Raposo Tavares. Entre as medidas, estão a retomada de serviços de segurança que estavam inoperantes e a implantação de novas ações, incluindo o serviço tático de patrulhamento ostensivo.





A iniciativa Maringá Mais Segura se parece com uma das primeiras ações do prefeito de Londrina, Tiago Amaral (PSD). Batizada de Choque de Ordem, para repressão de delitos e encaminhar pessoas em situação de rua. A operação começou no terceiro dia do novo governo londrinense.

Uma das medidas da operação Maringá Mais Segura é a implantação de bases da Guarda Civil Municipal em pontos estratégicos, como em Iguatemi. No distrito, o município realizará a estruturação de um imóvel para o funcionamento da base, mas de imediato já empenhou efetivo para atendimento e patrulhamento 24 horas. Outra medida anunciada é a utilização do micro-ônibus da Guarda Civil Municipal como ponto de policiamento móvel ou fixo em local estratégico. Inicialmente, o micro-ônibus estará localizado na região da Vila Olímpica.





Por meio da operação, serão implantadas a Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), um serviço tático especializado, e a Patrulha Ambiental, para coibir crimes contra o meio-ambiente e de maus-tratos aos animais. Também serão retomados serviços como o patrulhamento com motos e a atuação do Canil, que estavam inoperantes e serão reestruturados para reforço da segurança pública. Durante o lançamento da operação, foi realizada demonstração com nose, uma substância análoga a drogas sintéticas, com a cadela Kiara do Canil da Guarda Municipal.