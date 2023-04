Prefeitura entrega 2,4 toneladas de ração para protetores de animais e à ONG ADA

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente (Sema), entregou 2.445 quilos de ração para cachorros à Organização Não Governamental (ONG) Associação Defensora dos Animais – ADA e mais 24 protetores animais cadastrados no Banco de Ração do Município. A entrega aconteceu na manhã desta segunda-feira (3) das 8h às 12h, no estacionamento do Parque Municipal Arthur Thomas, que fica na Rua da Natureza, 155, Jardim Piza.





A Prefeitura de Londrina já doou 6,3 toneladas de ração canina premium desde o final de março, quando foi feita a primeira entrega de 2023, até o momento. O material foi aquirido pelo Município, através de licitação. Do total entregue hoje aos beneficiários, a ADA recebeu 100 sacos de 15 quilos cada (totalizando 1,5 tonelada) e os 24 protetores receberam juntos outras 63 unidades de 15 quilos cada, somando 945 quilos.

A protetora animal Luzia Barbosa e sua filha, Natália Barbosa Bertoluci, receberam três pacotes de 15 quilos de ração na manhã de hoje. Elas contaram que essa quantidade servirá para alimentar os 10 cães de que cuidam em casa. As duas resgatam animais abandonados e vítimas de maus-tratos há mais de 10 anos.





Esta foi a segunda vez que elas receberam a doação da Prefeitura. “Essa doação que a Prefeitura faz ajuda bastante. A gente se vira com o que tem, então tem que comprar e está cara a ração. Um saco de 15 quilos dura duas semanas, porque a gente trata cedo e à tarde, e dois dos cachorros são grandes”, falou Barbosa.

Bertoluci contou que, mensalmente, para alimentar os 10 cães, são necessários cerca de 30 quilos de ração. “Tem muitos cachorros que sofrem maus-tratos, e a gente fica com dó e acaba pegando e ajudando, porque normalmente os que a gente pega estão em uma situação complicada; estão machucados. Esses casos são mais difíceis, mas depois que a gente pega amor, fica difícil doar”, contou a protetora.

Outra protetora de animais que foi buscar a ração hoje foi Fernanda Melo. Atualmente, ela está dando abrigo para três cachorros e um gato em casa, além de outros 20 cachorros que ficam em um sítio da família. Ela realiza esse trabalho voluntário há cerca de 10 anos, sempre que há algum resgate. “Trago para casa para cuidar, e fico com eles um tempo. Depois, quando eles estão bem, encaminho para a doação. Os animais de que eu cuido em casa precisam de mais atenção, e os do sítio já estão fortes e comem qualquer ração. Então, vou ficar com ração para alimentar os cachorros de casa e vou levar um pouco para o sítio. Isso faz bastante diferença, assim como o CastraMóvel. Eu mesma já levei dois cachorros para o CastraMóvel, e funcionou muito bem. Foi perfeito e foi mais assertivo do que as cirurgias pelas quais eu paguei no particular. Eu super indico”, explicou Melo.





Os alimentos entregues gratuitamente pela Prefeitura são considerados ração tipo Premium. Isso significa que elas têm uma qualidade maior, e sua composição é baseada em proteína animal proveniente de frango, peru e outros, o que aumenta o poder de digestão do cão e a absorção de mais nutrientes. A ração premium deixa o cão saciado mais rapidamente e, devido à alta qualidade, o preço é maior.

A distribuição de ração faz parte da Política de Bem-Estar Animal implantada pelo prefeito Marcelo Belinati, que conta com o Banco de Ração Municipal (Lei Municipal nº 12.718/2018), em que aproximadamente 400 famílias vulneráveis e 400 protetores animais estão cadastrados.