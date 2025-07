PRF apreende 41 kg de crack em fundo falso de veículo na BR-277

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 41kg de crack na manhã deste domingo (6), na BR-277, em Guarapuava (Centro).

Segundo boletim da PRF, por volta das 5h, policiais rodoviários federais abordaram um Kia Sportage com placas paraguaias. Durante fiscalização no veículo, foram encontrados 41 kg de crack em tabletes sendo transportado de forma oculta em um fundo falso na base do bagageiro de teto.

O casal de nacionalidade paraguaia, homem de 34 anos e mulher de 41 anos, disseram inicialmente que estavam a caminho de Curitiba para uma viagem turística. Após a descoberta da carga, o motorista admitiu que trazia a droga de Ciudad del Este, no Paraguai.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Federal de Guarapuava.

Desde janeiro, a PRF já apreendeu mais de 171 toneladas de drogas no Paraná.

BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.