PRF constata redução no número de mortes por acidente nas rodovias federais da região de Londrina

O número de acidentes nas rodovias federais que cortam o Paraná na região de Londrina se manteve estável em 2023, com 1.048 registros, em comparação com os 1.044 em 2022. Apesar disso, a gravidade das ocorrências diminuíram, com uma redução de 17% no número de óbitos, totalizando 62 mortes em 2023. As informações são do balanço de acidentes de trânsito divulgado pela PRF (Polícia Rodovirária Federal) na região de Londrina.





Segundo os agentes, a BR 369 apresentou uma redução de número de óbitos, passando de 40 em 2022, para 28 em 2023. A polícia credita a diminuição ao aumento da fiscalização, que apresentou resultados positivos para a população.



Do total de mortes em acidentes nas rodovias federais regionais, foram contabilizados 258 acidentes envolvendo caminhões, sendo que 59 foram somente na BR 153, com quatro mortes no local.





A justificativa para os números é de que a rodovia não é duplicada, o que exige um cuidado redobrado dos condutores. Normalmente, neste tipo de pista, os acidentes ocorrem entre veículos circulando em sentido contrário, o que aumenta a força de colisão, de acordo com a PRF.



Já na BR 376, a Rodovia do Café, foram registrados 120 acidentes envolvendo veículos de carga, com 2 óbitos no local. As principais causas apontadas pela polícia foram velocidade incompatível, reação tardia dos condutores e problemas mecânicos.





Entretanto, a boa notícia da região de Londrina não se repete quando comparado com todo o Estado do Paraná. O levantamento da PRF constatou números semelhantes de ocorrências de óbitos entre 2022 e 2023.



O balanço contabiliza acidentes que tenham danos além dos materiais, como os que registram lesões em pessoas, danos ao meio ambiente e vazamentos de produtos perigosos, ou aqueles que apresentam consequências jurídicas, como quando um dos condutores está alcoolizado ou sem habilitação.